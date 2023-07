(Di lunedì 24 luglio 2023) AGI - Tresagomate a partire da lamiere dismesse e graffiate, nelle quali il colore copre i segni della ruggine per portare una promessa di rigenerazione attraverso il recupero. È l'installazione di, l'artista scelta dal MAXXI di Roma su incarico del ministero della Cultura per rappresentare l'arte italiana al prossimo G20 per l'in India. Durante l'assise internazionale, infatti, 50 opere di artisti provenienti da tutto il mondo verranno esposte nella mostra "Together we art" al Bihar Museum di Patna nello Stato indiano del Bihar dal 7 al 23 agosto 2023. Successivamente, la mostra verrà trasferita nella capitale Nuova Delhi, al National Museum, ed esposta dal 7 settembre al 7 ottobre. L'installazione ispirati ai versi di Gertrude Stein L'installazione di...

Le rose di Francesca Leone al G20 ambiente in India AGI - Agenzia Italia

