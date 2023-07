Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 luglio | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Aperture deidedicate al voto in Spagna: i Popolari sono il primo partito, ma non hanno la maggioranza assoluta e la formazione del nuovo governo è incerta. Spazio anche all'incendio di Rodi e alla fuga dei turisti dall'inferno

1) Un "caro ragazzo" da amare o da odiare Holden Caufield non è semplice: con i suoi diciassette anni, si ritrova nellea essere un narratore interno svogliato, che precisa fin da subito:...Leassegnano in eredità al governo Meloni diversi dossier che valgono un esame di maturità. ... e quelli del vecchio mondo rancoroso e conservatore che - anche questo si trova sulledei ...... Italiano Copertina rigida: 256ISBN - 10: 8891839361 ISBN - 13: 978 - 8891839367 Peso articolo: 1,77 kg Dimensioni: 24.8 x 2.5 x 31.9 cm Disponibile su Amazon con Spedizione: provate ...

Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le elezioni politiche tenutesi ieri in Spagna, con l’avanzata dei popolari, la tenuta dei socialisti e il calo dell’estrema destra di Vox ch ...Un estratto dal libro dello storico Jay Winter che racconta “Il giorno in cui finì la Grande Guerra”.