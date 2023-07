Le possibili avversarie delle squadre italiane in Conference League | le fasce per il sorteggio e le rivali da evitare

(Di lunedì 24 luglio 2023) Laha già iniziato la propria marcia. Il 13 ed il 20 luglio è andato in onda il primo turno preliminare, funzionale alla fase a gironi che comincerà direttamente il prossimo 21 settembre. A meno di esclusioni da parte della UEFA, sarà la Juventus a rappresentare l’Italia nella terza competizione europea. I bianconeri saranno impegnati direttamente nell’ultimo turno, quello dei playoff, che si svolgerà dal 24 al 31 agosto. A causa del ranking della Serie A, la squadra di Max Allegri avrà latà di cominciare il proprio cammino sin dall’ultimo step, dal 24 al 31 agosto, e per conoscere il proprio avversario bisognerà attendere metà agosto, chiusura del terzo turno preliminare. Al momento la listadella Juventus è davvero lunghissima, il rischio è di affrontare ...

Le possibili avversarie delle squadre italiane in Europa League: le fasce per il sorteggio e le rivali da evitare OA Sport

La Champions League 23/24 è alle porte. I campionati europei sono pronti a tornare così come la massima competizione continentale per club ...Anche se siamo solamente alla fine del mese di luglio, è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il massimo campionato italiano di calcio prenderà il via tra meno di 30 giorni (19-20 agosto) ment ...