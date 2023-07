Le nozze queer della scrittrice

La 51enne ha celebrato le' con Lorenzo Terenzi Il suo matrimonio, come definito da lei stessa, è stato "un atto politico" Michela Murgia , scrittrice famosa, colpita da un tumore al quarto stadio, ha celebrato le ...Tutti in bianco, rilassati, nel giardino di casa, la festa didella scrittrice Michela Murgia, documentata da lei stessa su Instagram, sembra varie cose: una serata di felicità, un manifesto politico sulla famiglia che si sceglie, una sfilata di moda ...Eppure alla fine, la Murgia nel giardino della nuova casa romana allestito e decorato per le, ha indossato il suo personalizzato abito nuziale. "God save the" , questa la frase ricamata ...

Il matrimonio queer di Michela Murgia: abiti bianchi no-gender e fedi per tutti TGCOM

Michela Murgia, scrittrice famosa, colpita da un tumore al quarto stadio, ha celebrato le nozze “queer” con Lorenzo Terenzi. Si è sposata con un matrimonio, come definito da lei stessa, che è stato un ...Michela Murgia celebra l'unione queer con Lorenzo Terenzi e tutte le persone importanti della sua vita nel giardino di casa. Abiti bianchi e fedi per tutti ...