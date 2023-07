Le fiamme avvolgono anche Corfù | evacuati 17 villaggi Da Rodi fuggite 19mila persone

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un vasto incendio aha costretto le autorità greche a evacuare 17, per un totale di 2.500. I pompieri sull’isola del Mar Ionio hanno lavorato per tutta la notte per impedire che leraggiungessero le abitazioni. Per motivi di sicurezza, secondo quanto riporta il sito di Kathimerini, residenti e turisti sono stati allontanati dalle aree vicine al fronte dell’incendio e trasferiti allo stadio Agios Markos e al Teatro Municipale di. Dalla sola spiaggia di Nissaki, sulla costa nord-orientale dell’isola, la guardia costiera ha portato in salvo 59, facendoricorso a imbarcazioni private. Quello di ieri in Grecia è stato il giorno più caldo dell’estate per la Grecia, con temperature sopra i 40 gradi in molte parti del paese. ...

