Le esperienze extracorporee e di pre-morte | tra suggestione e scienza

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 24 luglio 2023) Leo di pre-sono una delleche affascinano di più l’essere umano, e che rientra in quella serie di domande esistenziali che spaziano dal “C’è vita dopo la?” al “È possibile lasciare il proprio corpo?”. Il tema ha ispirato anche tutto un filone di sci-fiction, cinema e letteratura, nutrito anche da una discreta quantità di testimonianze e storie di persone che affermano di aver provato l’esperienza di “osservarsi da fuori”, ma come si esprime lain proposito? L’OBE (out of body experience) viene da sempre considerata un mistero dal mondo scientifico, che pure ha dedicato diversi studi e ricerche al tema: nel 2007, ad esempio, la prestigiosa rivista Scientific American ha riportato uno studio in cui dei neuroscienziati hanno cercato ...