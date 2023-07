Le esigenze della mia ex signora | Al Bano | la bordata privatissima su Romina Power

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un angolo oscuro in una vita piena di luce è successi, stiamo parlandoscomparsa di Ylenia Carrisi, figlia del grande Al, avvenuta nel 1994 a New Orleans. Il cantante di Cellino San Marco è tornato sulla vicenda in un'intervista rilasciata a Eva 3000 e ha svelato un retroscena che riguarda Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno. Carrisi racconta come Berlusconi gli stette vicino in quei momenti di angoscia: “Era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare. Non dimenticherò mai quando, dopo la scomparsa di Ylenia – ha narrato Carrisi - mi ha chiamato chiedendomi se avessi bisogno del suo jet privato per gli spostamenti. Berlusconi in quel periodo mi è stato molto vicino”. Per fortuna, la vita di Al, dopo quel tragico evento, è sempre stata pienasua famiglia, delle ...