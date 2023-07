Le elezioni spagnole sono una pessima notizia per Giorgia Meloni Ecco perché

(Di lunedì 24 luglio 2023) Brutte notizie dalla Spagna per. La destra post-franchista di Vox – dal cui palco la presidente del Consiglio italiano sciorinò il famoso discorso “Soy, soy una madtre, soy cristiana” – ha accusato un deciso arretramento in termini di voti, rendendo di fatto impossibile formare una maggioranza fra Popolari e Destra, che avrebbe docuto escludere i Socialisti del premier uscente Sanchez. Quello spagnolo era un test fondamentale per le ambizioni europee della destra, che vorrebbe replicare il medesimo schema a Bruxelles. Il voto di Madrid è una doccia fredda per gli autoproclamati ‘patrioti’, che rischia di vedere una replica in ottobre con lein Polonia. Pere Fratelli d’Italia il voto in Spagna rappresentava una tappa significativa nel cammino verso il ...

E il risultato di Abascal alle politichedoveva essere il primo tassello - il secondo, in autunno, lepolacche e il risultato dell'amico e alleato Morawiecki - per la nascita di un'...Verso nuoveL'operazione riuscita quattro anni fa, quando Sanchez andò al governo con l'... Quali prospettive ci consegnano allora le urneLo studioso ha pochi dubbi in merito: 'uno ...Il fondatore e leader di Italia Viva ha poi pubblicato 3 ulteriori mini - commenti sulle: " Serve l'elezione diretta del capo del governo , in Spagna come in Italia come alla ...

I risultati definitivi delle elezioni in Spagna, con la vittoria dei popolari, la caduta di Vox, la tenuta... Corriere della Sera

Commentando i risultati delle elezioni in Spagna, il fondatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha tirato una frecciatina a Giorgia Meloni.