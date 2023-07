Le Azzurre iniziano il mondiale con una vittoria sull’Argentina

(Di lunedì 24 luglio 2023) Per ora è decisamente prematuro scrivere di mattine magiche, ma la nazionale femminile è di sicuro partita con il piede giusto ai Mondiali organizzati da Australia e Nuova Zelanda. Con first appeared on il manifesto.

Mondiale di calcio femminile, all'esordio l'Italia batte l'Argentina 1-0. Cristiana Girelli: «Dedicato a tutte noi» Vanity Fair Italia

L’attaccante juventina decide il match con un colpo di testa imparabile. La ct Milena Bertolini: «Era importante iniziare bene, è una vittoria meritata» ...Le azzurre hanno battuto 1-0 l'Argentina, grazie ad un gol di testa di Girelli all'87, da poco entrata in campo ...