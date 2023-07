(Di lunedì 24 luglio 2023) Uno studio condotto dalla Johns Hopkins School of Medicine ha rilevato quali sono le patologie con il maggiore impatto sulla salute se non riconosciute e che errori diagnostici possono verificarsi soprattutto quando le persone mostrano sintomi diversi da quelli che sono più comunemente collegati alla malattia

Le 5 malattie con errore di diagnosi che mettono maggiormente a rischio la vita di un paziente Vanity Fair Italia

