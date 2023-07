Lazio | Luis Alberto | «Siamo tranquilli | ma aspettiamo rinforzi»

(Di lunedì 24 luglio 2023), centrocampista della, ha parlato in vista della prossima stagione dei biancocelesti. I dettagliha parlato al Corriere dello Sport della prossima stagione della. LE PAROLE – «Non c’è più Sergio ma ci sono Cataldi, Vecino, ci sono io. La responsabilità è di tutti, di tutta la squadra,anche i nuovi acquisti che arriveranno e sarà più facile per noi affrontare questo campionato che sarà molto difficile. Sarà un campionato più impegnativo, perché il calendario è ogni anno più corto, ci sono tante partite, la squadra sta lavorando bene mentalmente., è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, sto migliorando giorno dopo giorno, manca ancora un mese per iniziare e ...

... Parisi (46' Biraghi); Amatucci (46' Duncan), Mandragora (65' Arthur); Kouame (46' Ikoné), Castrovilli (65' Harder), Sabiri (46' Brekalo); Cabral (65' Kokorin)- TRIESTINA 4 - 0 6'Alberto,...Prosegue la preparazione delle squadre di Serie A in vista dell'inizio della stagione ufficiale. Laliquida la Triestina 4 - 0 con gol di Immobile,Alberto, Cancellieri e Zaccagni. Al Monza basta il primo tempo per battere la Vis Pesaro, così come all'Hellas per vincere il derby di Verona ...Sugli scudiAlberto che ha aperto l'incontro insaccando dalla distanza un gran tiro al volo.- Triestina 4 - 0

Lazio, Luis Alberto rassicura i tifosi: "La squadra è tranquilla, aspettiamo nuovi acquisti" TUTTO mercato WEB

AGGIORNAMENTO ORE 11.32 - La squadra rientra già negli spogliatoi: la seduta, essendo di scarico post-amichevole, è stata inevitabilmente più breve. Sessione di selfie ...ROMA – Terza amichevole estiva per la Lazio che ad Auronzo di Cadore ha battuto la Triestina per 4-0: sblocca Luis Alberto, il raddoppio porta la firma del solito Immobile. Nella ...