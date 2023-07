Lazio | Kamada è il preferito di Lotito per sostituire Milinkovic-Savic

In caso di un altro no, laha già pronti gli obiettivi da seguire in alternativa: Daichie Arsen Zakharyan. Il quotidiano sportivo scrive: "I due hanno scavalcato Zielinski, il sogno ...1 Secondo il Corriere dello sport, lapensa allo svincolato. Il giapponese era stato molto vicino al trasferimento al Milan.Calciomercato, c'è l'interesse per, svincolato dall'Eintracht Francoforte e su cui c'è Borussia e Atletico Madrid Nome a sorpresa per quanto riguarda il calciomercato della. Come riferito dal ...

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste per dare a Sarri l'erede di Milinkovic Savic, c'è un profilo che potrebbe arrivare a breve.LAZIO CALCIOMERCATO - La Lazio ha messo nel mirino Zakharyan, Kamada e Hudson-Odoi, ma può arrivarne solo uno.