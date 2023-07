L'outsider si chiama Lazar Samardzic, 21 anni, serbo dell'Udinese, costo intorno ai 20 milioni: piace, lal'hacome alternativa, ma non è in cima alla ...L'outsider si chiama Lazar Samardzic, 21 anni, serbo dell'Udinese, costa intorno ai 20 milioni: piace, lal'hacome alternativa, ma non è in cima alla lista". Ultimamente Lotito ha ...Calciomercato, in caso di mancato arrivo di Zielinski, Lotito ha giàil sostituto: si tratta di Zakharyan della Dinamo Mosca Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito è pronto ad un nuovo sussulto ...

Lazio, bloccato Samardzic: è il piano B se saltassero due obiettivi Calciomercato.com

Calciomercato Lazio, Lotito ha bloccato Lazar Samardzic dell’Udinese: l’affare però verrà finalizzato solo in un caso. Le ultime Come riferito dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito avrebbe bloccato ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da TuttoSport, Giuntoli lavora alle partenze di diversi giocatori tra cui Luca Pellegrini. La trattativa con la Lazio è in stand by, ma il classe 1999 piace ...