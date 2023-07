Lavoro | crescono del 10% le opportunità per i top manager

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 23 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Si conferma un ottimo momento per i topche desiderano dare una svolta alla propria carriera. Parola di Executive Hunters, brand di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale. “Gli ultimi due anni - precisa Federico Mataloni, Senior Partner di Executive Hunters - si sono rivelati molto positivi per tutto il mercato dele in particolare per il mondo executive, che ha registrato, negli ultimi mesi, un aumento delle richieste a doppia cifra (+10%)". "Il quadro è decisamente confortante a livello generale - assicura - ma ci sono settori più in crescita rispetto agli altri: penso, ad esempio, alla green economy e in particolare all'efficientamento energetico, ma anche all'industria 4.0, all'automazione industriale o alla robotica e, soprattutto, all'Ict, al fintech, al foodtech o al ...