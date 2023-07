Laura Guercio | “La ricerca accademica è la vera arma per proteggere i bambini”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Al via il progetto di Unetchac con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) Si chiamano: ‘Piani di azione nazionali sulla Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu n. 1325 e l’impatto dei conflittiti suie le bambine’. Un progetto della Universities Network for Children in Armed Conflict (Unetchac), realizzato in collaborazione con l’Istituto di studi politici ‘San Pio V’ e con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Italiana (Maeci, ndr). Si tratta del primo lavoro disu scala globale svolto da un network universitario specializzatosi suinei conflittiti. In pratica,tori e accademici provenienti da Africa, Asia, Sud America ed Europa dell’est ...

Segretario Generale dell' Universities Network for Children in Armed Conflict. "Intervista alla Professoressasu ricerca sui bambini in conflitto armato dell' UNETCHAC" realizzata da Andrea Billau . L'intervista è stata registrata giovedì 6 luglio 2023 alle 16:42. dichiara, Segretario Generale di UNETCHAC, 'un secondo aspetto d'innovazione risiede nel fatto che tale analisi è svolta in relazione e nell'ambito del IV Piano Nazionale italiano