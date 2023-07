L’Atalanta ringrazia il Comune di Clusone per il ritiro precampionato

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilmento delBergamasca Calcio nei confronti della Città diper ilestivo della squadra nerazzurraha concluso il suoin quel di, e tramite il proprio sito ufficiale ha volutore la città per l’ospitalità. IL COMUNICATO – «L’amichevole con il Locarno ha chiuso, dopo nove intensi giorni di allenamento sul campo, ildella prima squadra del, in Alta Valle Seriana. La Societàdi cuore ildi, nella persona del Sindaco Massimo Morstabilini, e l’ASD “Città di”, nella persona del ...

...a piangere Mg Milano 06/11/2019 - Champions League /- ...'ex calciatore del City è stato scagionato anche per gli ultimi ...tutti coloro che lo hanno sostenuto durante questo ......i conti e rimette in vitacon un preciso diagonale. I padroni di casa, dopo pochi minuti del secondo tempo, ribaltano il risultato sfruttando un errore di Montipò: Pasalice, al ...Ci pensa Vecino, cheil rinvio corto con la testa di ... Nel finale, la capolista va vicinissima al pareggio, ma'incornata ...detentori dello scudetto dovranno vedersela con'11 ...