L’Atalanta cerca il titolare | Musso o Carnesecchi? Ora bisogna decidere

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 luglio 2023) Clusone. Il ritiro è passato definitivamente agli archivi perversione 2023/24, ormai pronta per riprendere le operazioni in quel di Zingonia, con un occhio vigile al calendario: al netto delle prossime amichevoli – il 29 luglio contro il Bournemouth e il 5 agosto contro l’Union Berlino – manca ormai meno di un mese all’inizio del campionato che per la Dea scatterà il prossimo 20 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Avversario il Sassuolo. E chissà se in occasione del debutto stagionale in Serie A Gian Piero Gasperini sarà riuscito a venire a capo dell’intricata questione portieri. Sì, perché la porta nerazzurra, mai come quest’anno, è argomento assai delicato, da maneggiare con cura. I soggetti in questione sono ovviamente due, Juane Marco, coloro che sono destinati a giocarsi i gradi di ...