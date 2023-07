L’assoluzione di Mendy non è il punto

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Benjaminnon è colpevole né di stupro né di tentato stupro: lo scorso 14 luglio il difensore francese del Manchester City ha visto chiudersi anche l’ultimo processo a suo carico, dopo quello che lo aveva assolto da altre sette simili imputazioni lo scorso gennaio. Una sentenza del genere non può ovviamente non generare discussioni, in un senso o nell’altro: molte denunce da donne diverse, che avevano fatto pensare fin da subito a un caso inattaccabile. Cosa è successo allora in quelle notti nella sua casa di Manchester? Una serie di stupri che la polizia e la Procura non sono riusciti a provare? Una macchinazione ordita da un gruppo di donne per danneggiare la carriera di un famoso calciatore? La verità non la sapremo mai. Il caso è stato giudicato da una giuria popolare, che non è tenuta a fornire alcuna motivazione, ma solamente a esprimere un verdetto di ...