L’Arsenal indossa un’autentica maglia Adidas in preseason? La nuova maglia dei Gunners non è in vendita

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sito inglese:è una delle squadre più alla moda del campionato in questi giorni, con l’che esaurisce regolarmente i kit deie fa irruzione in Internet con le magliette. Ma quest’estate, la squadra di Mikel Arteta ha iniziato lagiocando con unache in realtà non è per il consumo pubblico. Il produttore tedesco ha consegnato un’altra popolareda casa solo poche settimane fa. Il kit è stato un successo tra i fan per la celebrazione dei due decenni dalla squadra Invincible del 2003/04, rivestendo lacon l’oro e, cosa forse più sorprendente, una serie di W e D sono state intessute lungo il rivestimento della versione autentica per rappresentare le 26 vittorie e i ...