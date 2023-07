L' Anpi sulla sconfitta di Vox | ' Unendo gli antifascisti si vince | è una grande notizia'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Le elezioni in Spagna hanno mostrato il primo importante stop all'ondata di estrema destra che da mesi imperversa in Europa. Un segnale importante anche per il nostro Paese. Il presidente dell', ...

Le elezioni in Spagna hanno mostrato il primo importante stop all'ondata di estrema destra che da mesi imperversa in Europa. Un segnale importante anche per il nostro Paese. Il presidente dell', Gianfranco Pagliarulo, ha commentato all'Ansa i risultati del voto di Madrid. 'Il risultato negativo di Vox alle elezioni politiche in Spagna è una buona notizia per tutti gli antifascisti. Vox ...... l'attesissimo " Barbie ", live - action dedicato alla bambola più famosa del mondo; i biopic... sarà proiettato, sempre a ingresso libero, il film " Marcia su Roma ", in collaborazione con, ...Il gran finale con 'Voci per la Libertà - Una canzone per Amnesty' è stata la cilieginatorta, con Piazza Vittorio Emanuele gremita di un pubblico attento e partecipe' ha dichiarato Michele ...

L'Anpi sulla sconfitta di Vox: "Unendo gli antifascisti si vince, è una ... Globalist.it

Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Anpi, ha commentato all'Ansa i risultati del voto in Spagna: "In Spagna come in Italia e in Europa. E si vince restituendo fiducia agli elettori, rappresentando ...Salta il fosso e via il rospo dal cuore: uno spettacolo che ripercorre i valori di Antonio Gramsci attraverso musica, parole e fiabe. Giovedì 19 alle 19 al Parco Acquaria di Vinci, organizzato da Parc ...