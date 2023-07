Landini sciopera contro una legge che non c'è, Salvini lo sotterra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 luglio 2023)reunache non c'è. Nello specifico, la manovra economica del governo. Ancora prima che siano definiti i contenuti e trovate le coperture, quando non è stata scritta nemmeno una riga. È la nuova frontiera della Cgil targata Maurizio, il segretario battagliero per il quale ciò che conta è scendere in piazza. A prescindere. Tanto che il vicepremier Matteola prende a ridere e imputa all'afa l'ultima uscita del leader del sindacato: «convoca adesso per ottobre uno sciopero generale,unadi bilancio che ancora non c'è.l'Italia,lo sviluppo e la crescita,i lavoratori. Sarà il caldo...». Tra l'altro, il segretario della Cgil ...