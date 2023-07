L' ammiraglia è italo americana e sarà la prima donna alla guida della Marina Americana

... di base a Genova, iniziò proprio nel capoluogo ligure la propria attività dadella ... la Regina Margherita fu infatti adibita a nave ospedale nel 1911 in occasione della guerra- ......metri di profondità' Si è svolta dal 1 all'8 luglio 2023 la prima campagna della 'Missione- ...delle ricerche in alto fondale il Drassm ha messo a disposizione la sua nave di ricerca, ...LA MISSIONE Una emozione per il team di archeologhe subacquee della missione bilaterale- ... Quartier generale della missione era la nave di ricerca, l'Alfred Merlin. Da qui venivano ...

Capraia, dagli abissi riemerge un tesoro di vetro: ecco decine di ... Il Tirreno