L' agente è in città Milan | altro colpo strepitoso? Chi arriva per la difesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023)dopo, giorno dopo giorno, prosegue lo scatenato calciomercato del. Una sessione davvero intensa e il cui risultato verrà valutato presto sul campo. Certo, la partenza di Sandro Tonali è stata pesante, ma quei 70 milioni sono stati ampiamente reinvestiti. E non è finita. Nelle ultime ore, l'addio di Matteo Gabbia: il difensore centrale è infatti andato in prestito al Villareal per una stagione. Ma quel prestito è stato letto da tutti gli addetti ai lavori come l'ultima e decisiva conferma al fatto che ora, Samuel Chukwueze sia davvero a un passo. L'esterno d'attacco, infatti, milita proprio al Villareal e Gabbia sarebbe parte della contropartita per chiudere l'affare, la cui ufficialità potrebbere già nelle prossime ore. E se Gabbia se ne va, ecco che i rossoneri devono cercare un ...