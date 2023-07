L' addio al nubilato | una settimana di tortura estiva nel regno del cattivo gusto

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 luglio 2023) Alzi la mano chi non è inorridito nella veste di spettatore almeno una volta davanti alle scene da unal. Un evento che, più che una festa, sembra ormai unadi. Chiamiamola pure sfascion week. Non solo dobbiamo sobbarcarci il caldo rovente di questi giorni, che fa perdere la pazienza anche ai termometri più resistenti. E che magari per un inconsapevole rsvp ci mette in agenda proprio un matrimonio a pranzo con il ciclone africano come special guest, ma dobbiamo anche confrontarci con il trionfo delnelle feste del. Giorno prima,che sembra raggiungere livelli epici.Sembrava che l'anno zero delfosse stato raggiunto quando alcune donne (non tutte, ovviamente) hanno ...