La Zanzara | lite Mirigliani-Parenzo “A Miss Italia non solo le trans | anche le visibilmente rifatte non accedono” “E come controlla? Le palpa?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Scontro rovente nell’ultima puntata stagionale de La(Radio24) tra la patron di, Patrizia, e uno dei conduttori, David, sullo stop all’ingresso delle concorrentigender,se operate, al concorso di bellezza.lamenta che contro di lei “si è scatenata l’ira di Dio”, guadagnandosi la replica di: “Ma, scusi, leoperate in realtà sono donne”. “Certo”, risponde. “E allora perché non possono partecipare? – chiede il giornalista – La mia domanda è davvero ingenua: se unaoperata dai documenti risulta donna, qual è il problema? Basta, è donna. Quindi partecipa”. “No, non è così – ribatte ...