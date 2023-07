La Spagna spaccata a metà è ingovernabile Il Pp paga gli attacchi a Vox Sanchez spera in Puigdemont

(Di lunedì 24 luglio 2023) È netta la vittoria del Centrodestra inma il Paese esce spaccato in due e, al momento, dalle elezioni che hanno tolto lo scettro del potere al leader della sinistra Pedro. Di certo i cinque anni di Sanchismo sono al capolinea. La vittoria dei Popolari, che conquistano 136 seggi – ne avevano 89 nelle precedenti elezioni del 2019 – assieme ai 33 seggi di Vox che ne aveva 52 in precedenza, portano la coalizione di Centrodestra a 169 seggi, appena sette seggi sotto la maggioranza assoluta. E il leader del Pp, Alberto Núñez Feijóo già annuncia, ringraziando “gli oltre 8 milioni di spagnoli che ci hanno dato il loro sostegno”: “voglio formare un governo e avvierò un dialogo con il resto dei partiti. Chiedo responsabilità affinché lanon subisca blocchi”. Ma gli ultimi giorni prima ...

È una Spagna a metà quella che oggi va alle urne per il rinnovo delle Cortes Generales (il Parlamento) , suddivise in Congresso dei Deputati e Senato. Sono quasi 37,5 milioni i cittadini chiamati a

Chi ha vinto le elezioni politiche in Spagna Il vincitore formale è stato il Partito popolare, Pedro Sánchez ha incassato una rimonta rispetto a quanto previsto dai sondaggi solo una settimana fa ...(Teleborsa) - Il Partito popolare di Akberto Nunez Feijòo spacca, ma non prende il governo della Moncloa, perché la destra non ha la maggioranza del governo. E sorprendentemente socialisti di Pedro Sa ...