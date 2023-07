La signora Gloria è morta | secondo caso di suicidio assistito in Italia

La', paziente oncologica veneta di 78 anni, è morta il 23 luglio alle 10.25: è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l'eutanasia, reso ...I medici dopo 5 giorni hanno verificato che laavesse ancora piena capacità di autodeterminarsi e autosomministrarsi il farmaco nonostante l'avanzare della malattia. "Anche seha ...La morte della, 78enne malata oncologica ricorsa al suicidio assistito, riporta l'attenzione sulla necessità di normare un diritto che in Italia non è ancora pienamente riconosciuto. Luana Zanella, ...

È morta la signora "Gloria", secondo caso di suicidio assistito in Italia RaiNews

“La vita è bella – l’ultimo messaggio lasciato dalla signora – ma solo se siamo liberi. E io lo sono stata fino alla fine. Grazie”.Roma, 24 lug - La signora “Gloria”, paziente oncologica veneta di 78 anni, è morta il 23 luglio alle 10.25: è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite ...