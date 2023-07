(Di lunedì 24 luglio 2023) Leggi Anche, in Italia aumentano del 30% gli accessi in Pronto soccorso - Pista rovente all'aeroporto di Olbia, tre voli non atterrano Nel capoluogono brucia anche una delle vasche della ...

Nel capoluogo siciliano brucia anche una delle vasche della ...... che produce conseguenze sulla qualità della vita dei cittadini e sul sistema produttivo, in particolareregione'. E' quanto chiedono i senatori del Partito democratico Annamaria Furlan ..."Massima attenzione e costante monitoraggio della situazione incendi, che inè in continua evoluzione. Sono in collegamento e aggiornamento con il coordinamento ...oggi in particolare...

La Sicilia nella morsa del caldo: 43 roghi e temperature record TGCOM

L’ondata di caldo sahariano è ormai agli sgoccioli, il meteo sta per cambiare in modo drastico per l’arrivo di aria fresca che scalzerà quella bollente ...In Sicilia la Protezione civile ha rilevato 43 incendi, roghi alimentati dal caldo che a Priolo, nel Siracusano, alle 15 ha registrato la temperatura di 47,6 gradi, pareggiando quella di Catania, un ...