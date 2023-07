La sfida di Israele | approvato la clausola più discussa della riforma della giustiziaagionevolezza'

Il parlamento israeliano dà il via libera a uno dei punti chiave della riforma della giustizia del governo di destra di Benyamin Netanyahu. La Knesset ha approvato con 64 voti a favore su 120 la ...... in Kentucky, Hickey è reduce da un ottimo campionato al Hapoel Haifa, in, chiuso con 14,2 ... con 3,3 assistenze di media, e anche quella delle palle recuperate, con 2,4 rubate a. Nel ...Il premier israeliano potrebbe essere dimesso domani pomeriggio per raggiungere la Knesset, il parlamento di, dove proprio oggi inizia il dibattito sull'approvazione della prima fase della ...

Pallanuoto, verso la super sfida Italia-Israele nella piscina comunale ... Comune di Avezzano

La Corte Suprema non potrà più sottoporre al criterio di "ragionevolezza" le decisioni assunte dal governo, dal premier e dai ministri dell'esecutivo ...L’intervento dello scrittore e saggista: “Centinaia di migliaia di israeliani sono usciti di casa in condizioni impossibili per protestare e avvertire, ma ...