La sfida di De Luca | “La Campania avrà la migliore sanità d’Italia”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il nostro obiettivo è quello di fare dellacampana la prima di Italia”. Lo ha detto il governatore Vincenzo De, parlando oggi nel corso della cerimonia di sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato per 350 dipendenti dell’Asl Napoli 3 Sud. Deha ricordato che a causa del commissariamento la Regione sta staccando ogni anno “un assegno di circa 200 milioni di euro“. Somma che dovrà pagare ancora per diversi anni. “Abbiamo tutte le competenze per diventare la prima. E chi avrebbe detto qualche anno fa che saremmo diventati la prima Regione per i tempi di pagamento? Oggi paghiamo a due settimane”, ha proseguito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.