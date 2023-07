La scuderia più audace del circus | la storia della Red Bull Racing

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 24 luglio 2023) Life&People.it Una monoposto che non ha rivali, spinta da un fenomeno assolutoFormula 1 chiamato Max Verstappen. Risultati straordinari raggiunti in meno di vent’anni di attività nel. Ma come ha fatto ad entrare nelladei motori la Red? L’incredibile camminoaustriaca nata nel 2004 è in grado di fornire innovazioni che hanno già fatto scuola. Una macchina guidata dall’ambizione Dietro l’incredibile successoToro Rosso c’è un nome e un cognome: Christian Horner, ex pilota automobilistico che debutta in F1 accettando il ruolo di Team Manager di una casa nuova, sostituendo di fatto la dirigenza di un’altrafamosa nel, la Jaguar. Il britannico, fin ...