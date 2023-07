La scelta è fatta | l’Inter piazza il colpo in attacco

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ecco l’erede di Romelu Lukaku. Sembra cheabbia finalmente individuato il nome giusto.ha bisogno di trovare un nuovo Lukaku. La storia con l’attaccante Belga sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Il flirt con la JJuventus non è andato assolutamente giù ai dirigenti nerazzurri e nemmeno ai tifosi che adesso guardano a Big Rom con sospetto e risentimento. In queste ore, tra l’altro, si è diffusa un’ulteriore notizia riguardo Lukaku e. Secondo quanto scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, pare che anche i suoi ex compagni ad ora non vogliano un suo ritorno. Lo spogliatoio nerazzurro, insomma, sarebbe molto risentito nei confronti dell’attaccante. Un altro elemento, forse definitivo, che chiude le porte di un suo ritorno a Milano. Certo, lo stesso Lukaku – ha scritto ancora la rosea – pare aver cercato ...

Il centrosinistra resta trincerato dietro un assoluto mutismo: solo a microfoni spenti qualche consigliere, sentito da Tuttoggi, difende lagiustificandola che " i lavori non hanno ...È unache può esseresia se i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni o in regime di separazione dei beni . La richiesta di trasferimento deve essere esplicitata durante ...Unadiscutibile soprattutto perché questo implica un mancato rispetto del PDP (piano ... Gli studenti possono ricorrere al Tar "Se la verbalizzazione non è stataal momento della decisione ...

Fabrizio Romano: "Manchester United-Hojlund, la scelta è fatta ... CalcioNapoli24

L'Audax di Massa Carrara ha scelto di scendere in Serie D, per costruire una squadra solida e divertente. Coach Cristelli spera di non avere un'altra stagione come quella scorsa, con tanti infortuni.