La Roma fa gli auguri a De Rossi | la dedica social emoziona i tifosi

...che ha preso il via ail 24 luglio e proseguirà fino al 26 luglio con la partecipazione dei rappresentanti di 163 Paesi. Il vertice si è aperto con la plenaria in cui sono intervenuti tra...La7.it - Lo staff zoologico e veterinario del Bioparco diha adottato degli accorgimenti per permettere agli animali di affrontare le altissime temperature dovute all'anticiclone africano ...Giorno speciale per Daniele De Rossi , che compie 40 anni . L'ex centrocampista e capitano dellaha ricevuto tanti auguri sui social, tra quelli dei tifosi, degli ex compagni e anche di Nicolò Zaniolo . Non poteva mancare, ovviamente, la dedica dello stesso club giallorosso per una delle ...

Morata-Roma, gli indizi social di Mourinho: il 19 sull'orologio, il ghiacciolo e quel post su Drogba ilmessaggero.it

Non si fermano le attività dei poliziotti della Questura capitolina. Ancora 7 arresti da parte della Polizia di Stato. L’impegno degli agenti della Questura di Roma, che si rinnova ogni giorno attrave ...Roma, 24 lug. (Adnkronos) - “La decisione di inviare ispettori della Farnesina in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh dopo la denuncia del nostro deputato Andrea Di Giuseppe dimostra quanto la politica e ...