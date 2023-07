La Ravioleria Sarpi – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 luglio 2023) LaVia Paolo, 27 – 20154Tel. 331/8870596 Sito Internet: www.la.com Tipologia:cinese Prezzi: crêpes 5/6€, ravioli 4/8€ Chiusura: mai OFFERTAe il locale “25” (posto qualche vetrina più in là ma facente capo alla stessa proprietà), sono ormai delle istituzioni della cucina cinese meneghina. Entrambi gli indirizzi possiedono solo l’affaccio su strada e nessuna sala interna o esterna in cui mangiare, quindi si prestano a un tipo di consumo “volante”, per una pausa veloce ma di gusto. La proposta è concentrata su pochi piatti preparati con cura e ingredienti di qualità (come la carne dell’adiacente macelleria Sirtori, storico negozio della zona, e le farine di ...