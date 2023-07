La Promessa anticipazioni 27 luglio 2023 | Manuel prepara il matrimonio ma sogna Jana

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nella puntata de La, trasmessa il 27, l’atmosfera nella tenuta è densa di emozioni contrastanti:, incalzato dalla madre, comincia a parlare delcon Cruz, ma ha in mente altri progetti. La marchesa teme una rottura del fidanzamento, ma l’intento dila sorprenderà. Nel frattempo, sil’arrivo di Donna Eugenia, sorella di Cruz, e ciò richiede uno sforzo sia da parte della famiglia che dei domestici. Pia e Mauro si alleeranno per proteggere Teresa dal Barone, ma la ragazza sembra ignorare il pericolo, affascinata dalla dolcezza del nobile. E tra Maria Fernandez e Salvador nasce un sentimento inconfessato, ma forse non segreto per tutti. Latrama di giovedì 27...