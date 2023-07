La moglie di Mauro Icardi è malata? La showgirl argentina rompe il silenzio sul suo stato di salute

Ma proprio per sua, il giocatore pare orientato a una importante scelta di vita.Icardi e Wanda Nara © ANSA - Calciomercato.itNella scorsa annata, 23 gol totali (22 in campionato) per il ...33 Svolta colma d'ansia nella carriera diIcardi : l'ex capitano dell'Inter, rientrato al Paris Saint - Germain dopo il prestito al ... ma di fronte alle condizioni di salute dellaWanda ..."La mia idea " ci spiega lo scrittore e giornalistaValentini che da anni segue la vicenda di ... Quando io e mianon ci saremo più, non ci sarà più nulla di lei". Leggi Anche Caso Orlandi, ...

Malore per Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi ricoverata in ... Fanpage.it

Novità importanti per Mauro Icardi, ritorno in Argentina per stare vicino a Wanda Nara ...Il Galatasaray lo ha acquistato definitivamente da poche ore dopo una stagione a suon di gol e coronata dallo scudetto (23 le reti in 26 partite), eppure Mauro Icardi potrebbe trascorrere almeno i pro ...