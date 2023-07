La laurea in pianoforte del giovane musicista non vedente La storia di Nicola | un esempio straordinario di inclusione

Si chiama Nicola Pio Nasca, è di Bari, ed è il primo studente non vedente dalla nascita a conseguire in Italia latriennale in. Lo comunica la Regione Puglia in una nota. Questa mattina l'assessore regionale all'Istruzione Sebastiano Leo, e il presidente regionale dell'Unione italiana ciechi e ...E' il primo laureato non vedente dalla nascita in Italia a ottenere unatriennale in: una seduta emozionante, al Conservatorio di Bari, per Nicola Pio Nasca, che ha raggiunto un traguardo importante, frutto di impegno, passione e tenacia. Alla seduta di ...Tra i mosaici e il palio, L'infinito tour di ROBERTO VECCHIONI Ottant'anni compiuti, unain Lettere, la passione per l'Inter. Trasversale alle mode e alle generazioni, è rimasto quel ...;...

Una storia di determinazione e di inclusione, intesa come vera e propria eliminazione degli eventuali ostacoli, così come la intende la Costituzione: è quella di Nicola Pio Nasca, di Bari, primo studente non vedente dalla nascita a conseguire in Italia la laurea triennale in pianoforte.