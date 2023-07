(Di lunedì 24 luglio 2023) Ryandel Lione è da anni nel mirino della, anche se una vera offerta la società bianconera non l'ha mai fatta....

Laavrebbe chiesto, riferiscono dall'Inghilterra, oltre 80 milioni di euro per l'attaccante. ... In particolare piacedel Lione, sicuramente più sostenibile dal punto di vista dello ...La Juventus sta lavorando con il suo nuovo direttore sportivo ai prossimi innesti in mediana: tutti i dettagli. La Juventus si prepara a rafforzare il centrocampo: cessioni iniziali e nuovi arrivi ...L'agente Lopez ha visto anche lache sembra pic.twitter.com/jBqBi5r9d9 Marco Giordano (@... Giuntoli valuta i profili di Thuram e.10.01 - André Onana ha salutato i compagni all'Inter e ...

La Juve su Cherki, qualcosa si muove | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta al Lione per il cartellino del giocatore da circa 12 milioni di euro.Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di martedì 18 luglio ...