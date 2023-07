La guerra in Sudan potrebbe diventare un problema per alcune bibite di Coca-Cola

Nove persone, tra cui quattro militari, sono morte questa sera nello schianto di un aereo civile all'aeroporto di Port, nelorientale, risparmiato dallache infuria dal 15 aprile tra i generali al potere. Lo rende noto l'esercito. Un bambino sopravvissuto allo schianto dell'aereo civile Antonov in questo ...Senza un passaporto o altro documento d'identità, non si entra agevolmente neanche negli stati che confinano col: tantissime persone in fuga dallasono bloccate alle frontiere. ...Nove persone, tra cui quattro militari, sono morte questa sera nello schianto di un aereo civile all'aeroporto di Port, nelorientale, risparmiato dallache infuria dal 15 aprile tra i generali al potere. Lo rende noto l'esercito. Un bambino sopravvissuto allo schianto dell'aereo civile Antonov in questo ...

Sudan, la medica di Emergency: Siamo a cento giorni di guerra ... Fanpage.it

Da cento giorni in Sudan si combatte una feroce guerra civile tra l’esercito governativo e le forze paramilitari del Rsf ...Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Acnur), da metà aprile oltre 563.000 persone hanno superato la frontiera sudanese per fuggire dal conflitto. In Ciad ne sono (...) ...