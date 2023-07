(Di lunedì 24 luglio 2023) Lamette fine alla stampa sistematica degli scontrini fiscali cartacei anche se sarà ancora possibile per il cliente farne specifica richiesta. L'applicazione della misura, presa in nome dell'...

Lamette fine alla stampa sistematica degli scontrini fiscali cartacei anche se sarà ancora possibile per il cliente farne specifica richiesta. L'applicazione della misura, presa in nome dell'...Ora, invece, rinunciando a una nuova proroga, sianche quest'ultima restrizione, favorendo ... Il certificato verde resta attualmente ancora obbligatorio per entrare, invece, in, ...... il 20 luglio 1889, durante il congresso della Seconda internazionale, riunito proprio in: ... In quell'anno, il Regimela Festa dei lavoratori, facendola confluire nel Natale di Roma (...

La Francia abolisce lo scontrino fiscale cartaceo da agosto Agenzia ANSA

La Francia mette fine alla stampa sistematica degli scontrini fiscali cartacei anche se sarà ancora possibile per il cliente farne specifica richiesta. (ANSA) ...Per questo mese il nostro giro del mondo attraverso le notizie enogastronomiche è ancora disponibile per tutti.