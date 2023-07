La Forza del Sangue | al via la campagna di sensibilizzazione del Cardarelli di Napoli

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dal Centro Transfusionale dell’Ospedalela richiesta di donaregruppo 0, i donatori possono contattare la struttura Il centro Trasfusionale delinvita i donatori a contattare l’ospedale ai numeri: 081/7472489 – 331/6702222 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 oppure a consultare la pagina www.ospedale.it/buonper comunicare la propria disponibilità a donare in questi giorni. In particolare, l’ospedale registra la necessità di maggiori donazioni tra quanti hanno gruppo 0. Possono donare tutti gli uomini e le donne adulte in buona salute, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Per sensibilizzare su questo tema, ilha lanciato unainformativa (che durerà tutta l’estate) attraverso i ...