La solenne Epifania Aureliana ha squarciato le tenebre di Dimaro nellaserata di sabato ...questo insolito anno zero a Dimaro da campioni d'Italia si manifesta nello store allestito dalla...... cambio di vertice in UGL Lecce Attualità [ 23/07/2023 ] 'Torre Rinaldadi un Dio minore': ...49 Redazione Cronaca 0 691 LECCE - FRIGOLE - Terribile scontro frontale tra auto inmattinata, ...Muore davanti al marito e alla figlioletta a soli 33 anni colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Tragedia in casa nellamattinata di sabato, a Monteroni (in Salento). Probabilmente un infarto, la causa del decesso. Di certo, L. C. (queste le iniziali della donna), non soffriva di patologie. Madre di una bambina ...

La figlia tarda 10 minuti e il padre la picchia. Poi prende a colpi di mazza chi prova ad aiutarla Gazzetta del Sud

Largo ai giovani diceva un pensionato Presidente. Certo che per mandarli fuori dai confini di Stato il nostro Paese ce la mette davvero tutta. Siamo un paese di vecchi e molto spesso con la minima o a ...Vittima una ragazzina di 15 anni, uscita con il fidanzatino e alcuni amici, «colpevole» di aver ritardato 10 minuti il rientro a casa.