La destrizzazione interrotta | ma non finita

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il risultato di Vox alle elezioni spagnole spiega che il fantasma del populismo nazionalista si aggira in Europa, ma non è ineluttabile. Però, se non vogliono morire estremisti, socialisti e liberali dovrebbero pensare alle loro colpe e a una controstrategia. Per ora non si vede