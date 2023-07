La cessione di Vlahovic non si sblocca E la Juve cambia strategia | Lukaku può arrivare lo stesso | Allegri vuole lui

Tanto che si sta preparando un nuovo piano, che possa portare la Juve a muoversi in direzione Lukaku senza attendere ladi: un piano difficile, difficilissimo, quasi impossibile. Ma ...È sempre massima l'attenzione dei tifosi riguardo le mosse di calciomercato che la Juventus sta per mettere a segno. La formazione bianconera sta vivendo una fase di rinnovamento in vista dell'inizio ...La Juventus dovrà alleggerire la rosa: le ultime notizie di mercato parlano di una possibiledi[VIDEO] . Nell'eventualità di un'offerta da almeno 80 milioni di euro la società bianconera lo lascerebbe partire. Come sostituto si è parlato molto di Lukaku ma non è l'unico ...

Vlahovic non si sblocca. la Juve cambia strategia: Lukaku può ... Calciomercato.com

Continua la telenovela Lukaku; il centravanti belga è uno degli uomini mercato del momento e il suo futuro è ancora tutto da scrivere ...Mbappe è pronto a salutare il PSG e valuta le ipotesi per il futuro: tra Arabia e Real prova a inserirsi l'Inter. Ma perché è coinvolta la Juventus