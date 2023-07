La carica dei virus estivi | piu' a rischio i bambini

(Di lunedì 24 luglio 2023) L'estate non manda in vacanza batteri e. Se nei mesi caldi sono 'a riposo' le infezioni respiratorie, come quelle dovute alinfluenzale e sinciziale, lo stesso non vale per quelle che ...

L'estate non manda in vacanza batteri e virus. Se nei mesi caldi sono 'a riposo' le infezioni respiratorie, come quelle dovute al virus influenzale e sinciziale, lo stesso non vale per quelle che ...Ritorno in Val d'Agri", ha già ricoperto ladi presidente del "Rotary Club Salerno Picentia" ... Il presidente Di Riso ha ricordato alcuniprogetti realizzati:" Abbiamo donato un ...di Alberto Galvi - L'ex caposervizi segreti venezuelani, Hugo Carvajal, si è dichiarato non colpevole davanti a un tribunale ...coordinato il traffico internazionale di droga mentre era in. ...

La carica dei virus estivi, i più a rischio sono i bambini Agenzia ANSA

FOLLONICA - Immancabili anche a Maser in proivncia di Treviso, ai Campionati Italiani di cross country olimpico, gli atleti della ASD Tondi Sport Acqua e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...