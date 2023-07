(Di lunedì 24 luglio 2023) ROMA – La signora ‘’, paziente oncologica veneta di 78 anni, è morta il 23 luglio alle 10.25: è la seconda persona in Italia ad aver scelto di porre fine alle proprie sofferenze tramite l’aiuto alla morte volontaria, reso legale a determinate condizioni dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. È quanto si legge in un comunicato stampa dell’Associazione Luca Coscioni. ‘’ è, inoltre, la prima persona nel nostro Paese ad aver ottenuto la consegna dele di quanto necessario da parte dell’azienda sanitaria. È morta nella sua abitazione dopo essersi auto somministrata illetale attraverso la strumentazione fornita dall’azienda sanitaria locale. La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, ...

Sul finire degli anni Settanta fu fondatrice e dirigente del servizio di salute mentale della... Bianca Rosa Gelli haun impulso fondamentale allo sviluppo dello studio e della formazione in ......" Prosegue il primo cittadino di Andora contestando al Presidente Mangiante di non avere mai... Scrive il gestore che in attesa di una deroga richiesta che vede sottostare al parere dell'e ad ......Prosegue il primo cittadino di Andora contestando al Presidente Mangiante di non avere mai...davvero più bella figura!" Questa mattina Rivieracqua ha trasmesso alla Provincia di Imperia e all'...

La Asl le ha dato il farmaco e Gloria s'è suicidata - RomaDailyNews RomaDailyNews

La Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila comunica che, lo scorso 14 luglio, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso per l'assunzione di 25 direttori di unità operative complesse, ovv ...È polemica dopo l'annullamento della Festa dei prodotti tipici cilentani di Altavilla Silentina, disposta dall'Asl dopo un sopralluogo effettuato sul posto venerdì 21, data dell'inizio della sagra. A ...