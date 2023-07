(Di lunedì 24 luglio 2023) Accuse che rimbalzano sulle due sponde. Il livello dinucleare diè aumentato in modo significativo e questo vuol dire che i russi "hanno qualcosa da ...

Accuse che rimbalzano sulle due sponde. Il livello di militarizzazione della centrale nucleare di Zaporizhzia è aumentato in modo significativo e questo vuol dire che i russi "hanno qualcosa da ...La Russiala difesa aerea ucraina. FILORUSSI, UN CIVILE UCCISO IN ATTACCOSU KHERSON Un civile ha perso la vita e un altro è rimasto ferito in seguito a un attacco condotto dalle forze ...Un attacco che arriva dalle forze armate ucraine secondo la Russia."Un tentativo del regime didi compiere un atto terroristico utilizzando due droni su obiettivi nel territorio della città di ...

Kiev accusa la Russia di aumentare la militarizzazione della centrale di Zaporizhzia Globalist.it

L'azienda friulana, dopo le accuse (respinte) ricevute in passato di armare l'esercito russo, si allea con l'azienda siderurgica ucraina. A marzo l'annuncio ...Per Kiev il livello di militarizzazione della centrale nucleare di Zaporizhzia è aumentato in modo significativo e questo vuol dire che i russi «hanno qualcosa da nascondere».