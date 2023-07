Kasia Smutniak debutta alla regia | tutto su MUR | il nuovo progetto in arrivo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo una vita passata davanti la macchina da presa,con il suo primo film, MUR. L’attrice e modella polacca, naturalizzata italiana, ha annunciato il suoattraverso i propri social: ecco cosa aspettarsi. Celebre volto cinematografico,vanta una fortunatissima carriera da attrice. Nel corso di oltre vent’anni dal suo debutto sul grande schermo, infatti, l’interprete polacca naturalizzata italiana ha preso pare a un gran numero di progetti. Ha inoltre ottenuto due candidature ai David di Donatello, in qualità di Migliore Attrice Protagonista percciate le cinture di Ferzan Özpetek (2014) e Miglior Attrice Non Protagonista per Loro di Paolo Sorrentino (2018), per il quale ha ...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) From Paris with Love Spari e inseguimenti per le vie di Parigi in un action con John Travolta, Jonathan Rhys - Meyers e. Due agenti della ...Mentre a settembre arriverà la nuova stagione di Domina , conche torna a indossare le meravigliose tuniche (disegnate dal premio Oscar® Gabriella Pescucci) di Livia Drusilla, ...Nove: Benvenuto Presidente , il film di genere commedia del 2013, diretto da Riccardo Milani, con Claudio Bisio eha fatto compagnia 0.000.000 spettatori. Share dello 0.00 %. Ascolti ...

Kasia Smutniak: «Ora sono alla ricerca di esperienze più che di ruoli» L'Espresso

È in arrivo la seconda stagione della serie con Kasia Smutniak che interpreta Livia che in una Roma devastata dalla carestia e dal malgoverno, dovrà lottare per preservare il suo matrimonio con Gaio e ...Scopri chi è Kasia Smutniak. L'attrice è conosciuta per i suoi ruoli al cinema. Di recente ha recitato in Il colibrì di Francesca Archibugi.