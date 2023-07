U n ragazzo della Louisiana ha tutto il diritto di confondere il nome di uno stato con quello di una città, se nessuno ha mai voluto perdere tempo a spiegargli la differenza e, soprattutto, se quella ...... 'Lo prendo sempre in giro dicendogli che se anche il suo atletismo sparisse, potrebbe sempre fare il. E andrebbe bene così. Potrebbe limitare il suo ruolo e andare avanti fino a quando ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti NBA Nessuno come Harden - Embiid: migliori coppie assist Negli anni '90 in tutta la NBA a dettar legge erano John Stockton e(non a caso ...

Karl Malone, 60 anni del re postino senza corona La Gazzetta dello Sport

Il mondo dello sport è un inarrestabile vortice di passioni, sfide e adrenalina. Non è raro, pertanto, assistere a professionisti che, sospinti da una insaziabile voglia di novità, decidono di oltrepa ...Rich Paul ha spento le voci su un possibile ritiro di LeBron James. Il cestista americano, classe 1984, continuerà a giocare a lungo ...