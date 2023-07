Kamada-Serie A | è tutto aperto | tre club sul giapponese

Commenta per primo Sfuamata la possibilità di andare al Milan, Daichipotrebbe arrivare lo stesso inA. Secondo il Corriere dello Sport sul giocatore svincolato dopo la fine del contratto con l'Eintracht Francoforte ci sono Napoli, Roma e Lazio.Notizie Calcio - Dopo il nulla di fatto con il Milan, Daichisi invola verso la Turchia. Il Galatasaray torna su DaichiI contatti tra il Galatasaray ed il suo entourage sono stai riavviati, a comunicarlo è il collega ed esperto di mercato, Michael Rincon: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...... come detto, in caso di addio del capocannoniere della passataA, i campioni d'Italia in ... L'Atletico Madrid potrebbe, invece, spuntarla per l'obiettivo giallorosso, Daichi. Sull'altra ...

Daichi Kamada: il giapponese sedotto e abbandonato dalla Serie A Quotidiano Sportivo

Sfuamata la possibilità di andare al Milan, Daichi Kamada potrebbe arrivare lo stesso in Serie A. Secondo il Corriere dello Sport sul giocatore svincolato dopo la fine del contratto con l'Eintracht Fr ...Tiago Pinto è atteso in Portogallo tra oggi e domani: prima deve chiudere Shomurodov al Cagliari e Villar al Granada. In entrambi i casi siamo ...